Tramvia 3.2, saggi archeologici: da lunedì 19 cambia mobilità

Si prepara la prima fase dell’indagine archeologica non invasiva lungo il percorso della linea 3.2 per Bagno a Ripoli, i lavori avranno inizio lunedì 19 agosto. I saggi archeologici richiesti dalla Soprintendenza riguarderanno inizialmente il tratto da viale Matteotti a viale Giovine Italia comprese piazzale Donatello e piazza Beccaria. Di seguito i dettegli diffusi in un comunicato del Comune di Firenze.

Le lavorazioni sono organizzate in modo da minimizzare l’impatto sulla circolazione: lo scavo con occupazione più ampia della carreggiata (due corsie) sarà effettuato di notte, in orario diurno l’area di cantiere sarà ridotta alla zona intorno all’apertura dove saranno impegnati gli archeologi e la notte successiva è previsto il ripristino della pavimentazione. I saggi inizieranno in viale Giovine Italia e piazza Beccaria, poi a seguire viale Matteotti, piazzale Donatello per chiudere in viale Gramsci.

Questa l’articolazione per fasi.

Saggi Beccaria: dalle 5 del 19 alle 12 del 23 agosto nel tratto da viale Gramsci a viale Giovine Italia saranno in vigore divieti di sosta e restringimenti di carreggiata (resta una corsia). Per mettere a disposizione una seconda corsia di scorrimento saranno istituiti divieti di sosta anche nello spicchio interno lato della piazza lato edifici.

Saggi Pecori Giraldi: divieti di sosta e restringimenti di carreggiata in viale Giovine Italia nel tratto che si immette sul lungarno in vigore dalle 5 del 19 alle 17 del 21 agosto; stessi provvedimenti all’intersezione tra lungarno Pecori Giraldi e viale Giovine Italia. Restano due corsia in direzione viale Amendola.

Saggi Matteotti: dalle 21 del 20 alle 5.30 del 23 agosto saranno in vigore divieti di sosta e restringimenti carreggiata in viale Matteotti da piazza della Libertà a via La Marmora. In orario diurno saranno disponibili due corsie mentre dalle 21 alle 5.30 la corsia diventerà una sola. Nello stesso orario sarà chiusa la corsia preferenziale di via La Marmora da viale Matteotti a via Modena.

Saggi Donatello: dalle 21 del 26 alle 6 del 29 agosto divieti di sosta e restringimenti di carreggiata in piazzale Donatello nel tratto da viale Matteotti in direzione di viale Gramsci compresa la direttrice proveniente da via degli Artisti. In orario notturno (21-6) resterà a disposizione una corsia.

Saggi Gramsci: dalle 21 del 28 alle 6 del 30 agosto divieti di sosta e restringimenti di carreggiata in viale Gramsci nel tratto compreso fra i numeri civici 45 e 41. In orario diurno nella direttrice verso piazza Beccaria saranno a disposizione due corsie. In orario notturno (21-6) invece nello stesso tratto è previsto un ulteriore restringimento con una sola corsia per il transito, mentre sull’altra direttrice verso piazzale Donatello le corsie a disposizione saranno due.

Il pdf del programma visto sulla mappa della città.

cronoprogramma saggi archeologici linea tramvia 3.2