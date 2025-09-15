Traffico per il rientro a scuola, per il Comune il bilancio è positivo

Palazzo Vecchio in un nota spiega che è “positivo il primo bilancio della circolazione nel giorno dell’avvio del nuovo anno scolastico, nonostante lo sciopero dei mezzi e alcuni incidenti che sono avvenuti in città nelle prime ore della mattina”.

Stamani, si ricorda, è scattato il piano dell’Amministrazione per gestire “il consueto aumento del numero dei veicoli sulle strade con il potenziamento della presenza della Polizia municipale”. Precisa il comandante: “Sulla viabilità cittadina non si sono registrati particolari problemi a parte qualche disagio per alcuni incidenti in via Pistoiese, via D’Annunzio e via Baracca e per un’auto in panne sul Viadotto Marco Polo. Il traffico è stato sostenuto sui viali e a Gavinana dove non ci sono stati blocchi. Continueremo con questo servizio potenziato e con un monitoraggio continuo per intervenire in tempo reale anche con le pattuglie del Pronto intervento in caso di necessità”.

Con il potenziamento predisposto per l’apertura delle scuole sono 26 su due turni le pattuglie della Municipale impegnate ogni giorno sulla viabilità, spiega il Comune. A queste si aggiungono le 20 pattuglie dedicate alla sicurezza stradale nei pressi di altrettante scuole cittadine.