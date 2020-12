Traffico di droga, operazione tra Puglia, Piemonte e Toscana, 20 arresti

Operazione Mercante in fiera dei Carabinieri di Taranto in esecuzione fino a Andria (Barletta-Andria-Trani), Potenza, Firenze e Torino. 13 in carcere, 7 agli arresti domiciliari e 2 con obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria.

I carabinieri di Taranto, nell’ambito di un’inchiesta sul traffico di droga, hanno dato esecuzione, in vari comuni della provincia ionica e della provincia di Brindisi, nonché ad Andria (Barletta-Andria-Trani), Potenza, Firenze e Torino, a un’ordinanza di custodia cautelare, firmata dal gip di Lecce su richiesta della Procura, nei confronti di 22 persone: 13 in carcere, 7 agli arresti domiciliari e 2 con obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria.

All’operazione, un’inchiesta sul traffico di droga denominata ‘Mercante in fiera’, hanno partecipato, tra gli altri, 170 militari militari dei comandi provinciali competenti per territorio. Nei confronti di alcuni degli indagati sono stati eseguiti anche sequestri preventivi di beni, del valore complessivo di circa 500mila euro. Si tratta di 3 immobili, una attività commerciale, 8 auto e una barca di diporto. Notificati anche 12 avvisi di conclusione delle indagini preliminari. All’operazione hanno partecipato anche unità antidroga del Nucleo Cinofili di Modugno (Bari), un contingente dello Squadrone Eliportato CC Cacciatori Puglia, e un velivolo del 6° Elinucleo CC di Bari Palese.

Un’altra maxi operazione antidroga è in corso anche in Sardegna portata avanti dalla Guardia di Finanza di Olbia con il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Cagliari: in corso numerose perquisizioni in Sardegna e in Piemonte, dove è stato anche effettuato un arresto. L’operazione, denominata “Gran Torino”, giunge al termine di indagini iniziate nel 2018, quando nel porto di Olbia era stato sequestrato a due corrieri torinesi di 67 anni, appena sbarcati dal traghetto arrivato da Livorno, un carico di 63,5 kg chili di hascisc nascosto nelle valigie. All’epoca del sequestro della droga a Olbia era stato anche individuato il destinatario, un marocchino di 44 anni residente ad Assemini (Cagliari) che aspettava di incontrare la coppia all’aeroporto di Elmas (Cagliari) e che era stato arrestato. La Direzione distrettuale antimafia ritiene di avere sgominato un’associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti con base a Torino e suddivisa in clan che operavano tra la Sardegna e il Piemonte.