Traffico a Firenze: guasto Publiacqua, cede asfalto in via Bolognese

Mattinata di traffico congestionato a Firenze. L’apice del blocco si è avuta nella zona di via Bolognese, (Ponte Rosso, Cure, piazza della Libertà) dove oltre alla pioggia e alla fascia oraria di ingresso a lavoro ci si è messo pure un intervento d’emergenza di Publiacqua per una perdita che ha provocato uno sprofondamento dell’asfalto.

Lunghe code in via Bolognese a Firenze, per uno sprofondamento dell’asfalto provocato da una perdita d’acqua, verificatosi nel tratto compreso tra gli incroci con via Trieste e con il vicolo di San Marco Vecchio.

Inizialmente la strada era stata chiusa al traffico. Al momento la polizia municipale ha riaperto la direttrice in ingresso città, ma con divieto di transito per i veicoli di larghezza superiore ai 2,20 metri. A breve, spiegano i vigili, sarà istituito un senso unico alternato in modo da decongestionare anche il traffico in uscita da Firenze.

Sul posto sono al lavoro i tecnici di Publiacqua. Il guasto sta comportando mancanze di acqua nelle zone di via Bolognese, Poggetto, Trespiano, La Lastra e limitrofe. Secondo le previsioni di Publiacqua, l’approvvigionamento idrico tornerà alla normalità nel corso del pomeriggio.

Nel corso della fase critica della mattinata Raffaele Palumbo ha intervistato l’assessore alla mobilità di Firenze, Stefano Giorgetti.