“Sconvolto e dispiaciuto. Chi lavora per l’accoglienza in questo Paese non è ben accetto” sono parole del parroco di Vicofaro (Pistoia) don Massimo Biancalani in merito all’arresto del sindaco Riace con l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

Raffaele Palumbo ha intervistato don Biancalani a pochi minuti dalla diffusione della notizia del provvedimento da parte della procura di Locri.