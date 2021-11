Traffico a Firenze: code a sud e viali, uso auto per maltempo

Traffico: altra mattinata complessa per il traffico a Firenze anche a causa dell’allerta meteo per temporali sparsi, aspetto che ha convinto molte persone a recarsi a lavoro con il mezzo privato.

In particolare si segnalano code in piazza delle Cure, in direzione Fortezza e sui viali, sempre in direzione Fortezza. Problematiche anche nella zona di viale Europa: un incidente in via Benedetto Fortini, intorno alle 8.15, ha rallentato la circolazione del quartiere.

Le operazioni di soccorso (due ambulanze, due scooteristi soccorsi, ma in codice verde) e i rilievi della polizia municipale hanno comportato la chiusura della strada per circa un’ora. Il provvedimento ha causato ripercussioni sulla viabilità della zona di Gavinana-viale Europa. La strada è stata riaperta alle 9.15.