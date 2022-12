Tpl, Consiglio di Stato respinge ricorso Mobit, Bacelli: “Altro passo che chiude contenzioso”

Firenze, il Consiglio di Stato ha respinto l’appello proposto da Mobit, nei confronti della sentenza del Tar Toscana del febbraio scorso, sul contenzioso della gara del tpl nel lotto unico regionale.

I motivi di ricorso sul contenzioso della gara del tpl, ritenuti infondati e in parte inammissibili, riguardavano principalmente gli adeguamenti del corrispettivo per il tempo trascorso oltre agli adeguamenti oggettivi intervenuti sui servizi di trasporto sempre in conseguenza del lungo periodo intercorso rispetto alla presentazione delle offerte a luglio 2015, trattandosi peraltro di modifiche, come mette in rilievo la stessa sentenza, già intervenute in fase del contratto intercorso con i gestori storici del servizio, allora raggruppati in One scarl.

Inoltre a tutto questo si è aggiunto un ulteriore elemento di perturbazione rappresentato dalla pandemia, che ha alterato gli equilibri di tutte le aziende di TPL, tanto da spingere il governo centrale ad emanare norme e fondi appositi per i mancati ricavi registrati nel periodo di emergenza e di cui tutti i gestori hanno beneficiato.