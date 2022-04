Autolinee Toscane lancia una scuola per formare giovani autisti

Si chiama ‘Accademia’ ed è la scuola per gli autisti di Autolinee Toscane che copre anche le spese per le patenti di categoria superiore e per la formazione specialistica.

Il progetto pilota di Autolinee Toscane, annunciato dalla stessa azienda, guarda ai giovani, che saranno assunti subito con un contratto di apprendistato professionalizzante della durata di tre anni, e saranno formati come conducenti senza dover sostenere sforzi economici. Si partira’ con 20 giovani autisti prima dell’estate 2022, con il programma di ripetere nuovi corsi. I requisiti principali sono: avere un’età tra i 21 e i 29 anni, e non possedere patenti specialistiche, in quanto vengono conseguite durante l’apprendistato professionalizzate (sono ammesse solo le patenti B, C e Ce).

Uno dei fattori che frena chi vuole fare l’autista di bus, infatti, si spiega in una nota di Autolinee Toscane, è proprio quello che riguarda i costi necessari per ottenere le abilitazioni al trasporto di persone: per la patente D e per la Carta di Qualificazione del Conducente (Cqc) il costo è di qualche migliaio di euro, che non tutti, soprattutto i giovani, possono permettersi.

‘Accademia’ è anche un modo per formare ‘in casa’ le nuove leve con i requisiti richiesti a tutti gli autisti di Autolinee Toscane: conoscenze tecniche dei mezzi e del settore, della sicurezza sul lavoro, capacità di relazione con i passeggeri, conoscenza della rete urbana ed extraurbana, fino allo stile di guida per garantire qualità, comfort e sicurezza durante il viaggio in bus. ‘Accademia’ prevede i corsi per ottenere la patente D e la Cqc: grazie ad un accordo con il consorzio autoscuole fiorentine Cooaf, il costo dell’ottenimento di patente e Cqc sarà finanziato con il contributo del fondo interprofessionale di formazione continua cui è iscritta la società.

La presentazione delle candidature dovrà avvenire compilando un modulo al seguente link: https://playyourjob.com/atbus. Il portale sarà attivo da domani 27 aprile.