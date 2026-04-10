Tpl: Cobas proclamano sciopero il 19 aprile, possibili disagi tramvia Firenze

Domenica 19 aprile 2026 i tram delle linee T1 e T2 potrebbero subire ritardi o cancellazioni per via di uno sciopero aziendale di 4 ore proclamato da Cobas dalle 13 alle 17.

Domenica 19 aprile 2026 i tram delle linee T1 e T2 potrebbero subire ritardi o cancellazioni per via di uno sciopero aziendale di 4 ore proclamato da Cobas dalle 13 alle 17. Lo rende noto Gest spiegando che “la regolarità del servizio dipenderà dalle adesioni allo sciopero. La percentuale di adesione all’ultimo sciopero indetto da Cobas è stata del 31,96%”. I motivi dello sciopero, secondo quanto riporta Gest, comprendo temi che vanno dall’inidoneità del personale viaggiante ai provvedimenti disciplinari, dalla sicurezza e qualità dell’esercizio al premio produzione e all’indennità del servizio e domenicale.