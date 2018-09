Toscana, Tpl: da ottobre in vigore le tariffe Pegaso corrette

A partire dal mese di ottobre nuove tariffe per gli abbonamenti intermodali Pegaso, pensati per chi utilizza quotidianamente più mezzi pubblici in maniera combinata (bus urbano ed extraurbano, treno e autobus, traghetto e treno, traghetto, treno e autobus, ecc). Nell’articolo tutte le info.

Con gli adeguamenti tariffari TPL di luglio si erano verificate alcune anomalie nei prezzi degli abbonamenti Pegaso, a seguito di numerose segnalazioni da parte degli utenti queste criticità sono state evidenziate e discusse e adesso, a partire dal mese di ottobre 2018, entreranno in vigore tariffe corrette. Per gli utenti che hanno acquistato l’abbonamento annuale nei mesi di luglio, agosto e settembre 2018 è prevista l’emissione di un buono sconto dal valore pari alla differenza tra il costo del vecchio abbonamento e quello del nuovo. Il buono sarà utilizzabile per l’acquisto dell’abbonamento successivo. Le modalità di erogazione del buona saranno definite dai gestori del servizio.

Si ricorda che per acquistare gli abbonamenti integrati Pegaso è necessario avere la Pegasocard, rilasciata dagli uffici centrali delle aziende di trasporto, dalle biglietterie ferroviarie e dalle tabaccherie che espongono il logo ‘Pegaso’. La Pegasocard ha un costo di 6 euro e vale 3 anni.

Le tariffe Pegaso risulteranno vantaggiose rispetto alla somma degli abbonamenti dei singoli mezzi di trasporto, mentre non lo saranno per l’utilizzo di un solo mezzo pubblico.

Per informazioni, suggerimenti, segnalazioni e reclami sul trasporto pubblico regionale contattare il numero verde del Call center della Regione Toscana per il tpl: 800570530, oppure scrivere a [email protected] toscana.it

Per approfondimenti sull’abbonamento Pegaso e per visionare le nuove tariffe, consultare la sezione dedicata al Pegaso del portale regionale della mobilità MuoverinToscana

Clicca qui per vedere le nuove tariffe Pegaso per gli abbonamenti intermodali annuali e per quelli che comporendono anche l’utilizzo del traghetto.

Cicca qui per le tariffe mensili e giornaliere.

NB. nelle tabelle per urbano 1°livello si intende Firenze; per urbano 2° livello si intendono tutti i capoluoghi di provincia (Pisa, Siena, Prato, Grosseto, Massa, Carrara, Pistoia, Livorno, Arezzo, Lucca); per urbano 3° livello si intendono gli abbonamenti per i centri urbani minori (es. Empoli, Volterra, ecc).