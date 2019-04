Toscana, Sì Toscana: ‘potenziare ferrovia Faentina’

Presentata interrogazione in Consiglio regionale dai consiglieri ‘Sì Toscana a sinistra’ Tommaso Fattori e Paolo Sarti.

Un’interrogazione alla Giunta toscana per sapere se in tempi certi e brevi la linea ferroviaria Faentina sarà dotata di nuovo e adeguato materiale rotabile e se sarà aumentata la frequenza dei treni. La annunciano i consiglieri regionali di Sì Toscana a sinistra Tommaso Fattori e Paolo Sarti.

“Veniamo da anni di promesse non mantenute e di investimenti insufficienti e ora il collasso della linea Faentina è sotto gli occhi di tutti – sottolineano Fattori e Sarti in una nota -. Le ripercussioni sul traffico stradale sono evidenti, dato che migliaia di pendolari, in assenza di alternative, sono costretti a utilizzare il mezzo privato con punte che superano il 50% e, nel caso dei comuni di Vaglia e Vicchio, arrivano al 74%”.

Gli esponenti di Sì Toscana a sinistra chiedono “alla Regione di prendere in considerazione le richieste avanzate nel documento inviato dal comitato pendolari ‘Mugello, attaccati al Treno’ che fa presente come oltre 10 mila mugellani siano costretti a utilizzare il mezzo privato per percorrere poco più di trenta chilometri, ossia il tipico spostamento interno ad un’area metropolitana di media grandezza”.