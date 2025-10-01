Controradio Streaming
Mer 1 Ott 2025
Toscana Rossa, ‘Remigration summit contro candidatura Bundu’

By Redazione
Bundu
Foto tratta da pagina ufficiale FB

“In un video che invita alla partecipazione al Remigration summit a Livorno il 4 ottobre 2025 viene spiegato che il luogo è stato scelto per due ragioni: la storia antifascista e comunista della città e la candidatura di Antonella Bundu alle elezioni regionali della Toscana. Se le peggiori destre occidentali ci identificano come l’avversario, vuol dire che abbiamo fatto le scelte giuste”. E’ quanto afferma in una nota la coalizione Toscana Rossa (PaP, Prc e Possibile) che sostiene la candidatura alla presidenza della Regione di Antonella Bundu.

Scelte giuste, sottolineano, “in particolare nel prendere posizioni chiare su temi fondamentali, come il ripudio della guerra, la contrarietà alle politiche di militarizzazione del territorio, al denuncia delle responsabilità dei nostri Governi rispetto alla devastazione di tanti Paesi nel mondo, il rifiuto netto di qualsiasi elemento di razzismo e discriminazione, la costante denuncia del sistema di sfruttamento costruito attorno ai flussi migratori”.

Da Toscana Rossa spiegano che “negli ultimi giorni di campagna elettorale continueremo a parlare di sanità, trasporto pubblico, infrastrutture, lavoro e dei problemi quotidiani delle persone”, prendendo tuttavia atto “della continua campagna di odio che sulle piattaforme digitali viene alimentata nei confronti della candidata presidente collegata alla nostra lista, dandole ovviamente solidarietà, con ancora più determinazione per il percorso che abbiamo scelto”.

