Sisma Mugello, da Toscana 120mila euro per imprese Marradi

La Regione Toscana stanzia120 mila euro a favore del Comune di Marradi (Firenze) per sostenere le attività economiche danneggiate dal sisma che colpì il Mugello il 18 settembre 2023. Il contributo straordinario permetterà il ripristino degli immobili dichiarati inagibili con ordinanze comunali, così da consentire alle imprese di tornare pienamente operative.

Il Comune, si spiega in una nota, sarà incaricato di erogare le risorse ai soggetti beneficiari e di provvedere alla rendicontazione dei lavori. Il presidente della Regione Eugenio Giani ha detto che con questo intervento viene confermata la vicinanza della Regione a Marradi e alle comunità del Mugello, che due anni fa hanno vissuto giorni difficili a causa del sisma. Le risorse serviranno a dare ossigeno alle attività economiche che hanno subito danni e che rappresentano un presidio fondamentale per il territorio.

La vicepresidente della Regione e assessora all’agricoltura Stefania Saccardi sottolinea che sostenere le imprese locali non è solo un dovere, ma anche un modo per preservare la vitalità e la tenuta sociale dei borghi toscani. Questo contributo straordinario aiuterà a riaprire attività che generano lavoro e servizi essenziali, evitando lo spopolamento e ridando fiducia a chi ha scelto di vivere e investire in montagna.