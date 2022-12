Toscana: previsioni meteo per il ‘Ponte dell’Immacolata’

Toscana, previsto per la giornata di domani, 8 dicembre, un aumento della nuvolosità con cielo molto nuvoloso o coperto e precipitazioni sparse dal pomeriggio sulle zone centro-settentrionali della regione, più diffuse in serata, quando tenderanno a estendersi alle altre zone.

Sono previsti nella Regione Toscana venti meridionali in graduale rinforzo con mari poco mossi, tendenti a mossi dalla sera, e temperature con un lieve calo delle minime, mentre rimangono stazionarie le massime.

Per la giornata di venerdì 9 invece sono previsti celi molto nuvolosi o coperti con precipitazioni diffuse, anche temporalesche, più frequenti e insistenti sulle zone settentrionali della regione.

Sempre per il 9 ci saranno venti moderati da sud, tendenti a provenire da sud-ovest, mari mossi o molto mossi e temperature in aumento.

Tendenza nei giorni successivi

Sabato 10 è previsto un cielo molto nuvoloso con piogge e rovesci sparsi, più frequenti nel pomeriggio e quota neve in calo dalla sera sull’Appennino tosco-emiliano.

Per quanto riguarda i venti invece si avranno venti deboli e variabili, tendenti a provenire da nord-ovest con mari mossi con moto ondoso in aumento in serata e temperature in lieve diminuzione dal pomeriggio.

I valori minimi della giornata si raggiungeranno in serata mentre domenica 11 sarà una giornata molto nuvolosa con piogge e rovesci sparsi, più frequenti in mattinata, nevicate sui rilievi oltre 1000-1200 metri, in calo di quota fino a 600-700 metri, venti forti di Libeccio sulla costa, in rotazione a nord, nord-ovest, in graduale attenuazione, mari molto mossi e temperature in sensibile calo, in particolare le massime.