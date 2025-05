Toscana : Noferi (ex M5S) entra in Europa Verde e va in maggioranza 

Silvia Noferi, eletta nel 2020 in Consiglio regionale della Toscana nelle liste del Movimento 5 Stelle, entra a far parte di Europa Verde e della maggioranza che sostiene la giunta di Eugenio Giani.

La fiorentina Noferi, aveva lasciato un mese fa il M5s aderendo al gruppo misto. Oggi ha annunciato oggi l’adesione al partito con una conferenza stampa .“Mi è stato chiesto di entrare in maggioranza per dare un segnale: io lo farò”. Il contributo sarà quello di spingere per “il connubio e l’equilibrio fra la tutela dell’ambiente e anche la reindustrializzazione in senso ecologista” ha detto Noferi.

“Europa Verde nel 2020 – dice Noferi -, si era presentata in coalizione con Pd, Iv e altre piccole liste civiche, e attualmente ha realizzato il 90% del suo mandato elettorale”.

Noferi ha ricorsato poi “la nostra adesione alla proposta della rete dei beni comuni che ha diramato proprio ieri sera una proposta per la gestione dell’acqua tramite una società in house, proposta che Europa Verde ha accolto e intende portare avanti nel convincimento che l’acqua debba essere un bene pubblico”.

Per le prossime regionali, ha spiegato la neoconsigliera verde, “mi piace molto il nuovo metodo adottato dal Pd, che ha deciso di partire dalle consultazioni sui temi senza preclusioni verso nessuno” perché “non si può partecipare a una coalizione mettendo dei veti su partiti e persone. Credo di non avere preclusioni verso nessuno: visto il percorso da cui vengo, qualcuno potrebbe pensare che abbia qualche remora verso la partecipazione di altre forze politiche. Io credo solo nell’allargamento della maggioranza, in vista dell’obiettivo delle politiche del 2027, perché sarà necessario battere il governo di Giorgia Meloni”. (