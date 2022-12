Toscana, morto Alberto Asor Rosa: cordoglio Valdorcia

By

Pienza (Siena), il sindaco Manolo Garosi esprime il suo cordoglio per la morte del professor Alberto Asor Rosa.

Il professor Alberto Asor Rosa aveva fatto di Monticchiello, frazione del Comune Valdorciano, il suo ‘buen retiro’.

“La notizia della scomparsa di Alberto Asor Rosa mi rattrista -dice il sindaco-, ero stato a casa sua per un evento conviviale prima della pandemia e abbiamo trascorso una serata insieme molto piacevole.”

“Purtroppo -prosegue-, le sue condizioni di salute non erano più buone e da circa un anno non poteva più frequentare Monticchiello”.

“Su quanto Asor Rosa ha fatto per la nascita del parco della Val d’Orcia – aggiunge il sindaco di Pienza Garosi ricordando la figura dello storico tra coloro i quali parteciparono attivamente nei primi anni duemila al percorso che portò la Val d’Orcia a diventare parco artistico, naturale e culturale – va tutta la nostra riconoscenza per il contributo che da letterato, storico e studioso ha svolto in quegli anni”.

“Sulla discussione circa l”ecomostro’ di Monticchiello – prosegue poi il primo cittadino ricordando la vicenda legata ad una lottizzazione di villette a schiera del 2006 contro la cui costruzione Asor Rosa lanciò una forte campagna ambientalista – posso dire che oggi di ecomostro vediamo ben poco”.