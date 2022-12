Disney Classic Stories alla Compagnia

By

Per queste feste natalizie alla Compagnia di Firenze ritornano sul grande schermo 7 famosissimi classici Disney. Una rassegna dedicata ai più piccoli… ma non solo!

In attesa del prossimo remake live-action alla Compagnia si riscopre la magia di alcuni dei più grandi capolavori dell’animazione Disney in 2D, da (ri)vivere in famiglia, durante le feste, ma stavolta sul grande schermo! (Ingresso 5€ intero / 4€ ridotto / 6€ film + merenda e 1 accompagnatore entra gratis)

PROGRAMMA:

Lunedì 26 dicembre ore 17.00: IL RE LEONE di Roger Allers e Rob Minkoff (USA, 1994, 90 minuti). In seguito alla morte del padre, il cucciolo di leone Simba deve combattere il malvagio zio Scar che cerca di rubargli il trono di re della giungla. In suo aiuto ci sono due simpatici compagni, Timon e Pumbaa. Il film ha vinto 2 Premi Oscar e 3 Golden Globe.

Giovedì 29 dicembre ore 17.00: GLI ARISTOGATTI di Wolfgang Reitherman (USA, 1970, 78 minuti). Quando una nobildonna parigina passa a miglior vita, lascia in eredità tutti gli averi ai suoi gatti. Il perfido maggiordomo Edgar non ci sta e ce la mette tutta per eliminare i felini.

Sabato 31 dicembre ore 17.30: LA BELLA E LA BESTIA di Gary Trousdale e Kirk Wise (USA, 1991, 85 minuti) Francia, XVIII secolo. Un giovane principe superbo ed egoista viene tramutato in bestia per mano di una fata. L’incantesimo si romperà solo se una fanciulla si innamorerà di lui. Il destino vuole che la sua vita si incroci con quello della giovane Belle. Il film ha vinto 2 Premi Oscar e 3 Golden Globe.

Domenica 1 gennaio ore 17,30: ROBIN HOOD di Wolfgang Reitherman (USA, 1973, 83 minuti). Robin Hood, una volpe furba e simpatica, e la sua scalmanata banda di amici difendono i poveri e gli oppressi dal pessimo governo del tiranno Principe Giovanni e del suo viscido consigliere Bis.

Lunedì 2 gennaio ore 17.30: PINOCCHIO di AA.VV. (USA, 1940, 88 minuti) Con il Grillo Parlante al fianco, il burattino Pinocchio intraprende un’avventura che mette alla prova coraggio, lealtà ed onestà finché non esaudirà il suo desiderio: diventare un bambino vero. Il film ha vinto 2 Premi Oscar ed è il secondo classico Disney per ordine di uscita.

Mercoledì 4 gennaio ore 17.00 IL LIBRO DELLA GIUNGLA di Wolfgang Reitherman (USA, 1967, 78 minuti). La pantera Baghera scopre un bambino abbandonato, Mowgli, nella giungla e decide di affidarlo a una famiglia di lupi che lo alleva come un cucciolo. Quando ha 10 anni, il ragazzino deve decidere se lasciare tutto per raggiungere il mondo degli umani.

Venerdì 6 gennaio ore 17.30 LA SPADA NELLA ROCCIA di Wolfgang Reitherman (USA, 1963, 79 minuti). Una spada conficcata nella roccia porta una scritta sotto l’elsa, nella quale si dice che l’uomo che riuscirà ad estrarre la spada sarà il re di tutta l’Inghilterra. Ma invece che un uomo, il predestinato potrebbe essere un ragazzino.

Proiezioni in lingua originale per bimbi e famiglie durante le feste:

Martedì 27 dicembre: Dilili à Paris (2018, 93’) | version originale en français

Martedì 3 gennaio: Winnie the Pooh (2011, 61’) | Original English Version