Toscana: diramato codice giallo per pioggia, neve e vento

L’allerta di codice giallo per pioggia durerà fino alle 20 di domani, domenica 26 febbraio. Quella per neve e vento fino alle 24 dello stesso giorno. Il presidente della giunta regionale toscana, Giani: “prestare attenzione”

L’alleata è stata emessa dalla Sala operativa della protezione civile della Regione Toscana. Sulla Toscana infatti peggiora il meteo per il contemporaneo arrivo di una perturbazione mediterranea e di un fronte freddo proveniente da nord. In particolare sono previste piogge, più deboli oggi e, in intensificazione domani, vento da domani forte da nord-est su gran parte della regione con forti raffiche sull’Appennino, sulla costa livornese e sull’Arcipelago a nord dell’Elba. Su quest’ultimo è previsto anche mare molto mosso e localmente agitato. Domenica ci saranno anche nevicate di moderata intensità sull’Appennino, in particolare sui versanti orientali, e localmente anche sugli altri rilievi, Chianti, Colline Metallifere e Amiata.

In particolare La Sala di protezione civile della Città Metropolitana di Firenze segnala per domani un codice giallo rischio idrogeologico-idraulico e vento su tutto il territorio, codice giallo rischio neve su tutto il territorio tranne le zone del Valdarno Inferiore e la Valdelsa. Previste piogge e rovesci diffusi dalle prime ore della giornata, attese nevicate di moderata intensità, dapprima a quote di 600-800 metri, in calo nel corso della giornata fino a 400-500 metri, vento forte su gran parte del territorio metropolitano, con forti raffiche sull’Appennino.

Dalla Sala di protezione civile consigliano il transito sulla viabilità di montagna ed alta collina solo se necessario e con veicoli dotati di catene da neve o pneumatici invernali. Le persone che vogliono effettuare escursioni sulla neve è necessario che siano dotate di idonea attrezzatura e formazione al fine di evitare incidenti..

Intanto il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, sui social, avverte “Rischio vento dalla mattina di domani su costa, Arcipelago, zone settentrionali e centrali, prestiamo attenzione”. La protezione civile del Comune di Firenze fa sapere che in particolare dalla prossima notte e per tutto domani la zona di Firenze e gli altri Comuni saranno interessati da una perturbazione con calo termico che vedrà pioggia, e vento fino a forte. Il calo termico comporterà neve inizialmente a quote 800-900 metri progressivamente in calo fino a 4-500 metri nel pomeriggio. La Sala operativa della protezione civile resterà aperta per il monitoraggio della situazione.