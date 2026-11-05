Toscana delle Donne, esordio al Verdi con Foglietta, Boosta, Bezzaz

Al via la quinta edizione de La Toscana delle Donne: l’esordio sarà domenica 8 novembre alle ore 17 al Teatro Verdi di Firenze con Anna Foglietta, attrice e regista; Roberto Cacciapaglia, compositore e pianista; Davide ‘Boosta’ Dileo, fondatore dei Subsonica; Simona Bencini, voce dei Dirotta su Cuba, e Rajae Bezzaz, conduttrice radiofonica e reporter.

Quello di domenica sarà il primo dei tanti appuntamenti che per 21 giorni, dall’8 al 28 novembre, coinvolgeranno Firenze e tutta la Toscana: spettacoli, musica, arte, cultura e iniziative dedicate ai diritti, alla salute, al lavoro e alla parità di genere.La manifestazione è ideata dall’assessora regionale alla cultura e alle pari opportunità Cristina Manetti, che per questa quinta edizione ha scelto il titolo ‘Straniere’. Il tema di quest’anno propone un viaggio attraverso i territori e le storie delle donne che vivono in Toscana, con uno sguardo particolare a quelle che arrivano da Paesi e culture diverse e che hanno scelto questa regione per costruire il proprio futuro.Un invito a trasformare le differenze in occasioni di incontro e a riflettere sul significato dell’appartenenza a una comunità. Gli artisti che si alterneranno sul palco la sera dell’8 novembre sono protagonisti del mondo dello spettacolo, della musica e dell’informazione.Con i loro linguaggi ed esperienze diverse racconteranno identità, appartenenza, libertà e differenze, dando voce a storie e sensibilità che invitano a superare confini e pregiudizi.Dopo i saluti istituzionali del presidente Eugenio Giani, la serata vedrà fare gli onori di casa all’assessora Cristina Manetti.Quindi spazio agli ospiti.Il programma completo della manifestazione è disponibile su www.latoscanadelledonne.it