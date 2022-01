Toscana aeroporti: indetto sciopero per il 3 febbraio

Giovedì 3 febbraio sciopera il trasporto aereo in Toscana, dalle 12 alle 16: l’iniziativa è stata indetta dal sindacato Usb, e vedrà due presìdi dalle ore 11 sia davanti alla prefettura di Pisa, sia davanti all’aeroporto di Firenze.

Disagi per chi dovrà prendere un aereo nella giornata di giovedì 3 febbraio, nella nostra Regione. Il sindacato usb ha infatti indetto uno sciopero degli aeroporti in Toscana, dalle 12 alle 16.

“Vogliamo stabilizzazioni – afferma in una nota il Coordinamento regionale Trasporto Aereo Usb della Toscana – Basta con il precariato! È giunto il momento di dare delle risposte alle centinaia di lavoratrici e lavoratori di Ta Handling che vedono le loro condizioni salariali e lavorative precipitare verso il baratro”.

“Toscana Aeroporti non sta mostrando il necessario interesse – continua il sindacato di base -, come se questi dipendenti non avessero concorso al pari degli altri alla produttività dell’azienda, e dal governo regionale non abbiamo finora ricevuto risposte; ma chi ha scadenze mensili fisse, compresa la spesa, attende certezze!”.

Secondo il sindacato di base “gli aeroporti toscani si trovano in una condizione ormai ‘endemica’ di lavoro povero e precario e questa vera e propria ferita sociale non è per noi di Usb più sostenibile né procrastinabile. Toscana Aeroporti e Ta Handling se ne facciano seriamente carico e convochino le organizzazioni sindacali per discutere di un piano di stabilizzazioni”.