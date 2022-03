Toscana a sostegno dell’Ucraina: pubblicato IBAN a cui donare

Parte anche in Toscana la raccolta di fondi per sostenere la popolazione ucraina. Il numero Iban su cui è possibile versare è stato reso noto dal presidente della Regione Eugenio Giani.

Nel corso del sopralluogo di questa mattina al centro di raccolta di via Aurelia Ovest, a Massa, da dove partono i camion con il materiale diretto in Ucraina, il Governatore della Toscana ha reso noto il numero IBAN per donare per la popolazione colpita dall’invasione della Russia..

Ecco qui di seguito le coordinate bancarie messe a disposizione dalla Regione Toscana per tutti coloro che, a partire da oggi, vorranno manifestare in questo modo la loro solidarietà.

IT57U0503411701000000003021

Intanto in tutta la Regione non si ferma la macchina della solidarietà. Nella giornata di oggi, giovedì 3 marzo, dal centro Mercafir di Firenze, partiranno furgoni con farmaci e materiali come coperte e cibo a lunga conservazione verso l’Ucraina. Il sostegno grazie al coordinamento delle Misericordie della Regione.

A seguire le operazioni erano presenti il presidente della Federazione regionale delle Misericordie Alberto Corsinovi e il presidente del Coordinamento delle Misericordie fiorentine Andrea Ceccherini.

Un altro aiuto è possibile darlo anche sul sito del Comune di Firenze. Per aiutare la popolazione con una donazione bastera’, infatti, andare sul sito https://dona.cri.it/firenzeemergenzaucraina/.