Torna Liberi Tutti con Manuel Agnelli, Cisco, Meganoidi

A Sesto Fiorentino torna la rassegna Liberi Tutti. Dal 29 agosto al 3 settembre in piazza Vittorio Veneto, con ingresso libero. Con Manuel Agnelli, Cisco, Legno, Street Clerks, Meganoidi…

È Manuel Agnelli (Afterhours) il protagonista del concerto della Liberazione di Sesto Fiorentino (Firenze), venerdì primo settembre (ore 21.30) in piazza Vittorio Veneto, con ingresso libero.

Per Manuel Agnelli è stata una stagione di traguardi e soddisfazioni: la pubblicazione del primo album da solista “Ama il prossimo tuo come te stesso”, la vittoria ai David di Donatello e ai Nastri D’Argento con il brano “La profondità degli abissi” per il film Diabolik e l’impegno a teatro come protagonista dell’opera rock “Lazarus” firmata dal compianto David Bowie.

Il concerto si inserisce nel festival Liberi Tutti, che dal 29 agosto al 3 settembre porterà sul palco di piazza Vittorio Veneto anche il folk rock di Cisco (martedì 29 agosto), il pop rock dei toscani Street Clerks (mercoledì 30 agosto), il cantautorato indie del duo Legno (giovedì 31 agosto) e il rock funk dei Meganoidi (sabato 2 settembre) e molti altri ospiti.

Domenica 3 settembre serata nel segno della tradizione con il concerto della Banda musicale, più la tombola benefica e fuochi d’artificio. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero e senza prenotazione.

PROGRAMMA

1 SETTEMBRE

20.30 – Drop Circles

21.15-MANUEL AGNELLI

29 AGOSTO ore 20.30

Rocktrain Slaves acoustic

CISCO

30 AGOSTO ore 20.00

Qagliostro + Michele Mingrone e

La Santa Pazienza

STREET CLERKS

31 AGOSTO ore 20.30

Cicco Sanchez

LEGNO

a seguire Di set

2 SETTEMBRE ore 19.00

Nelea

Il Branco Barracuda

Le Pietre dei Giganti

Teasers

MEGANOIDI

a seguire Dj set silent disco

3 SETTEMBRE dalle ore 21.15

concerto della

BANDA DI SESTO

a seguire TOMBOLA di beneficienza

a cura di AVIS

Tutti i giorni dalle 19.00 STREET FOOD

INGRESSO GRATUITO SENZA PRENOTAZIONE INFO