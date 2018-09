Lunedì si torna a scuola, in aumento gli studenti

Firenze, lunedì torna a suonare la campanella nella Città Metropolitana, e dai dati si apprende che è nuovamente in aumento la popolazione scolastica.

In aumento complessivamente il numero degli studenti: da 43477 del 2016-2017 a 43026 del 2017-2018 fino ai 43613 attuali. Si è registrato in questi anni un certo calo degli istituti tecnici e professionali e un incremento dei licei.

Per l’anno scolastico 2018-2019, ci saranno 1935 classi, in totale, tra esse le nuove prime saranno 412, con una popolazione scolastica della Città Metropolitana di Firenze è di 43 mila 613 allievi (i “primini” 10064).

A tutti gli studenti gli auguri del Sindaco della Città Metropolitana di Firenze Dario Nardella e del consigliere delegato alla Scuola Giampiero Mongatti.

“La scuola è l’asse portante del nostro futuro – dichiara Nardella – e nel giorno dell’apertura sentiamo la festa dell’attesa per cui desideriamo di dare il meglio ai nostri ragazzi, cercando di superare gli ostacoli che pure non sono mancati in termini di risorse. Tuttavia, abbiamo ottimizzato e reperito i fondi per un’offerta di qualità e una maggiore sicurezza degli edifici e degli impianti, anche con il coinvolgimento diretto dei dirigenti scolastici, ai quali sono stati assegnati fondi autonomi”.

“I dati suffragano questo nostro impegno – sottolinea Mongatti – Tra il 2016 e il 2018 abbiamo stanziato risorse per 55 milioni e 973 mila euro, destinati a 40 strutture in otto Comuni del territorio. Naturalmente non siamo fermi e stiamo predisponendo nuovi progetti per il 2019”.

Le risorse assegnate per i Comuni sono state le seguenti: 28 milioni a Firenze, 3 ad Empoli, 2 a Sesto Fiorentino, Borgo San Lorenzo e Scandicci, uno rispettivamente a Pontassieve, Bagno a Ripoli e Figline-Incisa.

Nel 2017 sono stati appaltati 35 progetti. Tra i più significativi la riqualificazione di tre facciate dell’Istituto Buontalenti di Firenze, per 1 milione e 886 mila euro, l’adeguamento sismico del Giotto-Ulivi di Borgo San Lorenzo (1 milione e 58 mila euro), il completamento della bonifica dell’amianto e il nuovo impianto fotovoltaico del ‘Federigo Enriques’ di Castelfiorentino per 1 milione e 7 mila euro.

In progettazione la nuova costruzione del Liceo Agnoletti di Sesto Fiorentino, per 15 milioni e 500 mila euro. Previsto un nuovo edificio con 30 aule, laboratori, palestra e auditorium.

Nuovo edificio scolastico in progettazione anche per il Ferraris di Empoli, per un importo di 7 milioni e 700 mila euro.

Nei mesi di giugno/luglio, a Firenze, sono iniziati gli ampliamenti, per 4 milioni e 54 mila euro, dell’Istituto Elsa Morante, con la costruzione di un nuovo edificio per aule e laboratori, e dell’Istituto Buontalenti, 2 milioni e 420 mila euro necessari per i laboratori di cucina e una sala, oltre all’adeguamento normativo del Liceo Capponi (con 1 milione e 700 mila euro per la realizzazione di una nuova scala di sicurezza e il rifacimento completo degli impianti elettrici).

Avviati anche i lavori di ampliamento per l’Istituto Chino Chini di Borgo San Lorenzo (4 milioni e 54 mila euro), e per l’Istituto Balducci di Pontassieve (2 milioni e 200 mila euro). Per entrambi si tratta della costruzione di un nuovo edificio, collegato a quello principale, che permetterà di rimuovere una struttura prefabbricata esterna. 18 le nuove aule del Chini, 8 per il Balducci.

Infine, a Firenze sono previsti nei primi mesi del 2019 l’inizio dell’ampliamento del Liceo Rodolico (succursale di via del Podestà), 1 milione e 784 mila euro, e quello della succursale dell’Istituto Alberghiero Saffi. Il progetto prevede la costruzione di un nuovo edificio in via del Mezzetta.

Sono stati realizzati nel 2017 interventi di riqualificazione energetica, tramite sostituzione degli infissi, agli istituti Vasari, Balducci, Meucci (ancora in corso), presso la sede e l’edificio convitto dell’Agrario, con un investimento di 1 milione e 800 mila euro.