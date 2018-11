Torna a Livorno MareDiVino

Sabato 17 e domenica 18 novembre 2018 al Terminal Crociere di Livorno è in scena la nona edizione di MareDiVino: evento che valorizza la miglior produzione vinicola della Costa degli Etruschi.

Maredivino è un evento enoico nato su iniziativa della Delegazione FISAR Livorno che promuove e valorizza la migliore produzione vinicola livornese e della Costa degli Etruschi.

Protagonisti della Grande Degustazione al Banco sono più di 300 vini delle oltre 70 aziende presenti ai banchi d’assaggio, da scoprire con la guida esperta dei Sommelier FISAR.

Accanto alle Cantine anche i Birrifici Artigianali, con diverse interpretazioni dei più grandi mastri birrai della regione, e i produttori che rappresentano le eccellenze della tradizione enogastronomica livornese con formaggi, confetture, miele, cioccolato, salumi, prodotto da forno e olii toscani.

Insieme a degustazioni, laboratori didattici per grandi e piccini e cooking show, torna il Concorso enologico “Rosso Buono Per Tutti”: tutti i produttori sono chiamati a presentare in una degustazione alla cieca un proprio vino rosso (DOC, DOCG o IGT) di prezzo inferiore ai diciotto euro: saranno i degustatori a votare e decretare i tre vini di maggior successo.

MareDiVino includerà anche quest’anno “C’è Olio e Olio: regalati un prodotto del tuo territorio”, con gli stand dei produttori (più di 40) di olio e di gastronomia della Provincia di Livorno e zone limitrofe, e sarà ancora una volta l’apertura della SETTIMANA DI GUSTO della Provincia di Livorno, dedicata al vino, al pane e all’olio ed ai numerosi eventi che si concluderanno Sabato 24 Novembre 2018.

La manifestazione è gratuita e aperta al pubblico. Per ulteriori informazioni sul programma: www.maredivino.it