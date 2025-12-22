Tombino sprofondato, traffico in tilt in zona Cure a Firenze

La chiusura di via lungo il Mugnone, a Firenze, per un “tombino della telefonia sprofondato nella mattinata di sabato”, come si spiega da Palazzo Vecchio, sta creando forti disagi al traffico cittadino in zone Cure. Per questo motivo tutte le direttrici dirette in piazza delle Cure sono bloccate, in particolare si registrano code in viale Volta: si registrano problemi per chi proviene dai quartieri di Campo di Marte e Coverciano.

Ad ora, da Campo di Marte, servono circa 18 minuti per percorrere poco più di 3 km e arrivare in piazza delle Cure. Si registrano problematiche anche a livello di trasporto pubblico con diverse ripercussioni sulle linee: in piazza delle Cure, a causa del traffico, anche per gli autobus è complesso svoltare.

