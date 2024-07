Tir in fiame sull’A1: l’odissea di migliaia di persone sotto il sole

Tir in fiamme sull’A1 – Migliaia di viaggiatori sotto il sole tra Firenze Nord e Barberino di Mugello per una coda in autostrada accumulatosi dopo l’incendio di un Tir che trasportava carta. Tra loro anche anziani e bambini.

Alle 19 di ieri sera, ore dopo il rogo, c’era ancora una fila di 13 chilometri tra Firenze Scandicci e Bivio A1-Variante nonostante che verso Bologna il traffico riuscisse a defluire sulla corsia di sorpasso. Sul posto intervenuti il personale di Autostrada per l’Italia, la Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco e tutti i mezzi di soccorso.

C’erano anche anziani e bambini che si spostavano per le vacanze tra i viaggiatori rimasti fermi in auto ore tra Calenzano e Barberino di Mugello. Secondo racconti, molti non hanno ricevuto assistenza mentre si sono ritrovati fermi a causa del blocco del traffico. Nel corso delle ore i pompieri hanno rimosso e trasportato il rimorchio del mezzo pesante andato a fuoco, trainandolo presso l’area di sosta Corsano dove hanno effettuato lo smassamento per consentire il minuto spegnimento dei pacchi di carta.

Trauma da scoppio di un pneumatico per il conducente del Tir andato in fiamme. L’autista nelle concitate operazioni di emergenza è stato raggiunto dall’esplosione di un pneumatico del semirimorchio, rimanendo colpito e ferito, da quanto risulta agli arti inferiori. È stato portato in codice verde in ospedale per l’assistenza medica necessaria.

La giornata di ieri è stata problematica su tutti i versanti dei trasporti a causa di una molteplicità di fattori. Il Blackout dei sistemi informatici internazionali di alcune compagnie aeree ha provocato disservizi sui voli previsti nella giornata di ieri anche a Firenze e Pisa. Insieme all’avaria ad una linea elettrica dell’Alta velocità ferroviaria a Rovezzano che ha costretto centinaia di passeggeri ad affrontare ritardi anche anche di oltre 3 ore con limitazioni e cancellazioni per i treni dell’alta velocità, ma anche Intercity e regionali.

Messo ko anche il servizio taxi a Firenze a causa di un incremento del traffico cittadino e soprattutto delle richieste di viaggiatori che loro malgrado si sono ritrovati bloccati in stazione o all’aeroporto.