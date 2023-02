Tir giù da viadotto A1, Cgil ‘è una morte sul lavoro’

Firenze, per la Cgil l’incidente di stamani sull’A1 vicino a Firenze, dove il conducente è morto nel suo Tir precipitato da un viadotto e andato in fiamme, “è un’altra inaccettabile tragedia sul lavoro.

“Non conosciamo ancora il dettaglio della dinamica incidentale. Sappiamo, tuttavia, che in quel tratto autostradale, purtroppo, non sono pochi questi tragici eventi”. Lo evidenzia Monica Santucci, segretaria generale della sigla Filt Cgil in Toscana, sigla che alla famiglia esprime “solidarietà e cordoglio”. Santucci ricorda che “pochissime settimane fa, ad esempio, vi fu un incidente tra tre Tir che, tra l’altro, produsse code chilometriche nel tratto metropolitano fiorentino e perfino dentro la città di Firenze”.

“E sappiamo – aggiunge – che in quel tratto autostradale, ma non solo, occorrono non tanto maggiore automazione per l’esazione dei pedaggi e per i controlli a distanza, bensì un presidio fisico dei lavoratori più diffuso in tutta la infrastruttura e, quindi, anche maggiori investimenti per gli organici, ai fini di un controllo capillare del traffico; lo sviluppo dei presidi di prevenzione anti incendio; una potenziata assistenza all’ utenza in loco e non da remoto”.

Una “infrastruttura pedaggiata che vive, dunque, anche dei introiti diretti dei cittadini ha sempre maggiore necessità non di essere presidiata virtualmente ma sotto il controllo in h24 di una presenza fisica degli operatori”.

Filt Cgil chiederà a Regione Toscana, Province, Città metropolitana e Aziende interessate “una riunione congiunta che inizi a monitorare le problematiche inerenti quell’importantissimo percorso autostradale, che unisce il sud e il nord del Paese, e si dia vita ad una cabina di regia unificata in grado di sviluppare più controlli, più assistenza, più sicurezza”.