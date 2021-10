‘TimeOut’, Uffizi al primo posto classifica musei del mondo

Le Gallerie degli Uffizi figurano al primo posto nella classifica dei migliori musei al mondo, stilata dalla rivista di cultura e viaggi inglese TimeOut.

“Ci sono così tante abbaglianti opere classiche agli Uffizi che alcuni visitatori sono stati portati in ospedale travolti dall’emozione – scrive motivando il primo posto in classifica degli Uffizi la giornalista di Time Out Sophie Dickinson – Firenze è la culla della sindrome di Stendhal, dopotutto”.

“Non importa se hai già visto mille volte la foto della ‘Nascita di Venere‘ di Botticelli, niente ti prepara per l’opera reale. E ci sono molti altri spettacolari dipinti rinascimentali da ammirare, come la “Medusa” di Caravaggio e “Giuditta che uccide Oloferne” di Artemisia Gentileschi.

Al secondo posto della lista TimeOut colloca il Louvre di Parigi, al terzo il Moma di New York, al quarto c’è il National museum of Modern and Contemporary art di Seoul, mentre al quinto il National museum of African American history and culture, Washington DC.

Il museo dell’Acropoli di Atene ottiene il sesto, la Cina è al settimo con il Museo dei guerrieri e dei cavalli di terracotta di Xi’an, la Russia all’ottavo con l’Hermitage di San Pietroburgo. Nono posto al Rijksmuseum di Amsterdam, decimo alla Tate Modern di Londra.

TimeOut è un ‘global magazine’ distribuito inizialmente solo a Londra nel 1968 che ha poi, e ha esteso a sua propagazione editoriale a 328 città in 58 paesi in tutto il mondo.