The Winstons in concerto al Glue di Firenze

I Fratelli Winstons sono tornati! Enro (Enrico Gabrielli), Rob (Roberto Dell’Era) e Linnon (Lino Gitto) a tre anni dall’uscita del loro esordio (che folgorò pubblico e critica) pubblicano “Smith”. Il secondo album segna un ulteriore balzo in avanti in termini di originalità e creatività, pur mantenendo intatte le straordinarie doti musicali espresse in maniera ineguagliabile sul palco. Alla lavorazione del nuovo disco hanno partecipato Tommaso Colliva (Calibro 35), Nic Chester, Mick Harvey e Rob Sinclair dei mitici Caravan, sino al violino di Rodrigo D’Erasmo e al trombone di Federico Pierantoni.

Sabato 18 gennaio ore 22.30, INGRESSO GRATUITO con tessera Glue/US Affrico

Prenota qui la tessera: http://www.gluefirenze.com/tesseramento

