“The Face of God”: il suono della tradizione sarda incontra il cinema di Herzog

“The Face of God”: quando il suono della tradizione sarda incontra le atmosfere del cinema di Werner Herzog. Giovedì 11 luglio, ore 20.00 al Museo di San Marco, Firenze, a cura di Toscana Produzione Musica



Un concerto che fonde il suono della tradizione musicale sarda al fascino delle atmosfere cinematografiche di uno dei più influenti cineasti viventi. Questo è “The Face of God”, il progetto live che vedrà la formazione dei Cuncordu e Tenore de Orosei – Piero Pala, Mario Siotto, Luca Frau, Emanuele Ortu – insieme al compositore e violoncellista olandese Ernst Reijseger – scelto dall’iconico regista tedesco Werner Herzog per comporre le musiche di alcune delle sue opere più celebri: da “The Wild Blue Yonder” e “Cave of Forgotten Dreams”. Giovedì 11 luglio alle 20.00 negli spazi del Museo di San Marco a Firenze (Piazza San Marco) appuntamento nell’ambito di Mixité – Suoni e voci di culture antiche e attuali, rassegna dedicata al sound globale targata Toscana Produzione Musica (TPM) – centro di produzione musicale presieduto da Paolo Zampini con la direzione artistica di Francesco Mariotti e Maurizio Busìa. In programma un repertorio all’incontro tra la musica sacra della Sardegna e il virtuosismo di Reijseger. Da un lato la tecnica trasgressiva e la capacità di trasformare la sperimentazione sonora in poesia, dall’altro le screziature armoniche del canto tradizionale sardo: contrasti che insieme promettono di sprigionare un fascino arcano e conturbante. In collaborazione con Direzione regionale Musei nazionali Toscana – Ministero della Cultura (ingresso gratuito fino a esaurimento posti, info: www.toscanaproduzionemusica.it).

Ernst Reijseger è partner creativo di poeti, ballerini, attori, pittori, scultori, fotografi e registi, con esibizioni dal vivo sfidano le aspettative, basate su una comunicazione audace ed essenziale. Oltre ad aver realizzato colonne sonore per Werner Herzog e Alex e Andrew Smith, nell’estate 2017 ha composto e suonato le sue musiche per l’”Hamlet” di Shakespeare (con Oscar Isaac, Keegan Michael Key e Gayle Rankin, diretto da Sam Gold) al Public Theatre di New York City. Le collaborazioni musicali di Reijseger spaziano dalla musica improvvisata e jazz (Harman Fraanje, Han Bennink, Misha Mengelberg, Steve Lacy, Uri Caine), alla musica classica e barocca (Yo Yo Ma, Giovanni Sollima, Erik Bosgraaf, Dutch Wind Ensemble, Forma Antiqua), fino alla musica tradizionale (Trilok Gurtu, Groove Lélé, Nana Vasconcelos, A Filetta)