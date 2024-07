Affitti brevi: quali scenari dopo l’invalidazione dello stop di Firenze

Era attesa ed oggi è arrivata la sentenza del tribunale amministrativo sul ricorso contro la delibera urbanistica di Palazzo Vecchio sugli affitti turistici brevi, delibera che conteneva il divieto di destinare a tale scopo nuovi immobili nell’area Unesco del centro storico della città. Nel maggio scorso il tribunale amministrativo aveva preso tempo al termine della udienza di merito.

La norma sugli affitti brevi a Firenze dunque non è più valida.

Cerchiamo di spiegare le motivazioni e gli scenari, premettendo che dal pronunciamento del Tar delle scorse ore siamo in un frullatore di dichiarazioni in cui tutti sembrano aver ragione.

La delibera urbanistica ricordiamo aveva ricevuto l’ok del Consiglio comunale lo scorso 2 ottobre, con i voti di Pd, Lista Nardella, il consigliere M5S De Blasi, SPC, consigliere Asciuti. Contrari Iv, il centrodestra e il gruppo Centro. Tra coloro che avevano presentato il ricorso invece, Confedilizia, Property Managers Italia, Apartments Florence, Codacons e persone fisiche.

Ma andiamo con ordine.

La norma “Nardella”, “salva centro storico”, “blocca airbnb” o come è stata in vari modi chiamata in questi mesi è di fatto decaduta. Per il Tar i due ricorsi contro il provvedimento dell’ex sindaco che limitava le nuove locazioni turistiche brevi nel centro storico sono improcedibili, perché con l’approvazione del Piano operativo comunale del marzo scorso, che non contiene la variante di ottobre del 2023, invece inserita nel Regolamento urbanistico, «debbono ritenersi cessati gli effetti pregiudizievoli prodotti dall’adozione della variante».



Per i giudici amministrativi la variante comunale che lo scorso autunno era stata inserita per bloccare ulteriori affitti brevi in città non può coesistere con il nuovo piano operativo approvato la scorsa primavera, che supera quindi la variante precedente, senza accennare alla questione, proprio in attesa delle decisioni del Tar.Ora sarà dunque possibile accedere al registro comunale degli affitti brevi per inserire nuovi immobili in centro storico da dare in locazione ai turisti e gli scenari sul piano politico e cittadino sono molteplici: il Comune può rivolgersi al Consiglio di Stato o proporre modifiche in seno al nuovo Consiglio comunale. Non è un giudizio di merito dunque ma di logica e coerenza, una sorta di ammonizione rispetto all’operato dell’amministrazione. Nelle due sentenze pubblicate oggi il Tar di Firenze spiega infatti che «la pianificazione urbanistica non tollera la coesistenza di regole contraddittorie».Per i giudici amministrativi la variante comunale che lo scorso autunno era stata inserita per bloccare ulteriori affitti brevi in città non può coesistere con il nuovo piano operativo approvato la scorsa primavera, che supera quindi la variante precedente, senza accennare alla questione, proprio in attesa delle decisioni del Tar.Ora sarà dunque possibile accedere al registro comunale degli affitti brevi per inserire nuovi immobili in centro storico da dare in locazione ai turisti e gli scenari sul piano politico e cittadino sono molteplici: il Comune può rivolgersi al Consiglio di Stato o proporre modifiche in seno al nuovo Consiglio comunale. La neo sindaca Funaro è subito intervenuta sul caso per spiegare che Firenze, sulla norma anti-airbnb, ha intenzione di tirare dritto: «Andiamo avanti senza indugio: nella prima seduta utile della giunta porterò l’approvazione della variante per ribadire lo stop agli affitti brevi». Rivolgendosi poi a Roma: «Rimane l’inerzia di un governo indifferente rispetto ai problemi di overtourism che affliggono città d’arte come Firenze. Continuerò a chiedere al governo provvedimenti nazionali che sono sempre più urgenti».