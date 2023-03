The Brian Jonestown Massacre al Lars Rock fest

The Brian Jonestown Massacre sono i primi headliner annunciati per il Lars Rock Fest, arrivato alla sua decima edizione. A Chiusi (Siena) dal 7 al 9 luglio, come sempre con ingresso gratuito

Il Lars Rock Fest annuncia The Brian Jonestown Massacre come primo headliner della sua decima edizione, a Chiusi dal 7 al 9 luglio con ingresso gratuito, protagonisti della serata finale di domenica.

La storica formazione californiana, capitanata dal carismatico Anton Newcombe, guru della neopsichedelia, personaggio geniale e controverso della scena indipendente internazionale, arriva per un’imperdibile in Toscana a presentare l’ultimo album “The Future Is Your Past”. Si tratta del 20° album in studio, senza contare gli innumerevoli EP e singoli realizzati.

The Brian Jonestown Massacre si sono formati a San Francisco, California, nel lontano 1990, il loro nome è un richiamo a Brian Jones dei Rolling Stones m anche allo spaventoso suicidio di massa di Jonestown del 1978. Attivi da oltre trenta anni, sono uno dei gruppi fondamentali della scena psichedelica contemporanea.

Il festival, che sin dai suoi esordi ha voluto costituire un punto di riferimento nel panorama alternativo internazionale contemporaneo, senza dimenticare nomi storici spesso presenti in esclusiva nazionale. In questi anni il palco del festival di Chiusi ha ospitato band del calibro di Wire, Gang of Four, The Pop Group, Public Service Broadcasting, Japandroids, Unknown Mortal Orchestra, Protomartyr, Cloud Nothings, METZ, Wolfmother, The Tallest Man on Earth, Algiers, Nothing, Porridge Radio e faust.

Il profilo del Lars Rock Fest è decollato negli anni, sia a livello regionale che nazionale. Prova di ciò sono sia la collaborazione con il più importante e longevo concorso italiano per musicisti e band emergenti Rock Contest, organizzato dall’emittente radiofonica Controradio, sia l’attenzione del popolare radio show Battiti, in onda tutti i giorni su RAI Radio 3, che recentemente ha dedicato due intere puntate ai live di The Winstons e dei faust della scorsa edizione.

