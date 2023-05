The Allergies, “Tear The Place Up”. Disco della settimana.

Il duo di Bristol The Allergies, instancabilmente alla ricerca di timbriche vintage, soul, funk e hip hop, rimodella e ridisegna suoni per i moderni club con un solo obiettivo: il divertimento.

Suonatissimi nel mondo anglosassone, praticamente ignorati in Italia, Monneyshot & Rackabeat, due DJ provenienti da Bristol, meglio conosciuti dal 2012 come The Allergies, presentano un mix di vecchi suoni conosciuti, con approcci di produzione contemporanei. Hanno alle spalle una serie di performance di successo in club mondiali, svariati album ed ep e due premi Tune of the Month di Mixmag.

Ogni traccia mescola floreali sapori hip-hop e suggestioni ultra-lounge con stili spumeggianti da club, schegge di soul dinamitardo e una caterva di campioni sapientemente shakerati a guidare potenti performance vocali. Una vasta gamma di collaboratori hanno partecipato al disco, artisti del calibro di Bootie Brown (The Pharcyde) Andy Cooper, Marietta Smith, Dele Sosimi e Joe Lickshot mentre la musica è costruita da centinaia di oscuri campioni funk, ritmiche drogate e bruschi cut-up.

Il risultato è una raccolta di brani incisivi e potenti basati su ritmi che abbracciano svariati generi. Un disco irresistibilmente divertente, una sorta di non-stop party situato in un tempo non meglio identificato fra la fine degli anni ’80 ed un retro-futuro immaginario fatto di breaks e rime.

“Tear The Place Up” è il nostro Disco della settimana.

Tracklist:

1 Green Light Go! (Feat. Andy Cooper)

2 Mash Up the Sound

3 Stanky Funk (Feat. Bootie Brown)

4 Tear the Place Up (Feat. Andy Cooper)

5 Hypnotise

6 Reconcile (Feat. Charles Morgan)

7 Never Gonna Let Go

8 Interpretación de Mamá

9 Vamonos (Feat. Andy Cooper & Marietta Smith)

10 Sometimes I Wonder

11 Push Right Through (Feat. Andy Cooper & Marietta Smith)

12 Treat You Right

13 Take Another Look at It (Feat. Marietta Smith)