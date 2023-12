Scivola e batte la testa, 76enne muore dopo cena con gli amici

E’ accaduto nella tarda serata di ieri sulla montagna Pistoiese, vano l’intervento dei soccorritori

Una cena con amici in un capanno in montagna, nella zona di Ponte Sestaione, nel comune di Abetone Cutigliano (Pistoia), si è trasformata in tragedia per un 76enne. l’anziano, a fine cena, è andato a lavare le pentole in un vicino torrente, dove è scivolato battendo violentemente

la testa e procurandosi un trauma cranico che non gli ha lasciato scampo. Il fatto è successo ieri intorno alle 22. Sul posto sono intervenuti i sanitari, vigili del fuoco e i carabinieri, ma per l’uomo non c’è stato niente da fare. La dinamica dell’incidente è apparsa subito chiara agli investigatori. Non è stata aperta alcuna indagine e la salma è

già stata restituita ai familiari.