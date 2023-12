Le città toscane mete top per salutare il nuovo anno

Firenze, Abetone e Arezzo. E’ il trittico che attira turisti da ogni parte del mondo per passare la notte di Capodanno.

Firenze guadagna perfino l’ottavo posto nella rosa delle dieci più gettonate, mentre l’Abetone arriva dodicesimo prima di Arezzo, che si colloca “solo” al quindicesimo scalino. A dirlo è il portale Holidu, che ha sondato le preferenze dei cittadini del Bel Paese. A livello regionale è la Lombardia a piazzare il maggior numero di località (9) nella classifica delle 30 mete regine, seguita dal Trentino-Alto Adige (6 località) e poi ecco Toscana, Abruzzo e Veneto con 3 località ciascuna. A seguire Emilia-Romagna (2), infine Lazio e Piemonte (1). Sul fronte della spesa, il capoluogo toscano presenta il prezzo medio più elevato: si spendono oltre 200 euro a notte che scendono a 150 per gli sceglie la montagna pistoiese. Sono invece 129 (sempre di media) per i turisti diretti ad Arezzo, tra le mete italiane più economiche. Cortina mantiene il podio di cittadina più costosa dello Stivale: qui il prezzo medio per notte supera i 300 euro. Le sta dietro Courmayer con 255 euro di media.