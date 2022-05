🎧 Terremoto: proseguono scosse nel Fiorentino Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:08:33 Share Share Link Embed

Terremoto – Nuove scosse vicino a Firenze oggi dopo lo sciame sismico che ha colpito il Fiorentino a partire da martedì pomeriggio. Una di magnitudo 2.4, è stata registrata alle 7:05 da Ingv in provincia di Firenze con epicentro sempre a Impruneta, a una profondità di 10 chilometri. Nel corso della notte Ingv ha registrato una serie di lievi scosse, circa una decina con epicentro a Impruneta tranne due a San Casciano.

Intervista al Dott. Gilberto Saccorotti dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia



Il terremoto è stato avvertito su un'area molto vasta che comprende la provincia di Firenze e quelle di Pistoia, Prato e Arezzo fino a Siena. Alle 22:19 è stata avvertita una scossa di 3.4 e da allora si sono susseguite altre 8 scosse, la più rilevante di magnitudo 2.7 è stata registrata alle 23. Lo sciame era cominciato ieri pomeriggio quando una forte scossa di terremoto è stata avvertita a Firenze e nei dintorni con magnitudo 3.7 verso le 17.50.

Verifiche dei vigili del fuoco sono state svolte ieri sera sera a una piccola chiesa e a tre abitazioni confinanti a breve distanza dall’epicentro della scossa con magnitudo 3.7 del pomeriggio di ieri, in località Cofferi di Mercatale Val di Pesa (Firenze). La chiesa presenta una lieve crepa per cui in mattinata ci sarà un nuovo sopralluogo ed è stata isolata, così come sono state invitate a lasciare le loro abitazioni tre famiglie (otto persone in tutto) che hanno trovato sistemazioni provvisorie in attesa dei nuovo controlli. E’ una zona di aperta campagna a poche centinaia di metri dall’epicentro della prima grande scossa della giornata. Nella vicina Mercatale lo sciame di ieri sera ha fatto uscire di casa diverse persone.

Sospesa la seduta del Consiglio regionale della Toscana, l’aula è stata evacuata e i lavori riprendono oggi. Nelle zone più vicine all’epicentro molte le persone scese in strada soprattutto nei paesi di Ferrone, Mercatale, Falciani. Luiano è la località più vicina al luogo preciso dove, a 10 km di profondità, c’è stata la scossa: in un bosco. La Protezione civile della Città Metropolitana ha confermato che non risultano danni. Verifiche sono state attivate anche al patrimonio culturale ma non emergono problemi, tuttavia verranno fatti ancora controlli. Da una prima verifica non ci sarebbero danni alla cupola del Duomo ma oggi saranno fatti controlli più approfonditi. I sindaci del Chianti fiorentino hanno disposto verifiche a scuole e altri edifici pubblici.