Controradio News ore 7.25 - 4 maggio 2022 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:45 Share Share Link Embed

Controradio News: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina. Per iniziare la giornata ‘preparati’

Controradio news – Sono proseguite le scosse nel Fiorentino , con epicentro sempre nel territorio di Impruneta, anche se di intensità minore rispetto a quella di 3.7 registrata nel pomeriggio. Alle 22:19 è stata avvertita una scossa di 3.4 e da allora si sono susseguite altre 8 scosse, la più rilevante di magnitudo 2.7 è stata registrata alle 23.

Controradio news – Verifiche dei vigili del fuoco sono state svolte ieri sera sera a una piccola chiesa e a tre abitazioni confinanti a breve distanza dall’epicentro della scossa con magnitudo 3.7 del pomeriggio di ieri , in località Cofferi di Mercatale Val di Pesa (Firenze). La chiesa presenta una lieve crepa per cui in mattinata ci sarà un nuovo sopralluogo ed è stata isolata, così come sono state invitate a lasciare le loro abitazioni tre famiglie (otto persone in tutto) che hanno trovato sistemazioni provvisorie in attesa dei nuovo controlli. E’ una zona di aperta campagna a poche centinaia di metri dall’epicentro della prima grande scossa della giornata. Nella vicina Mercatale lo sciame di ieri sera ha fatto uscire di casa diverse persone.

Il terremoto è stato avvertito su un’area molto vasta che comprende la provincia di Firenze e quelle di Pistoia, Prato e Arezzo fino a Siena.

Controradio news – Sospesa la seduta del Consiglio regionale della Toscana, l’aula è stata evacuata e i lavori riprendono oggi. Nelle zone più vicine all’epicentro molte le persone scese in strada soprattutto nei paesi di Ferrone, Mercatale, Falciani. Luiano è la località più vicina al luogo preciso dove, a 10 km di profondità, c’è stata la scossa: in un bosco. La Protezione civile della Città Metropolitana ha confermato che non risultano danni. Verifiche sono state attivate anche al patrimonio culturale ma non emergono problemi, tuttavia verranno fatti ancora controlli. Da una prima verifica non ci sarebbero danni alla cupola del Duomo ma oggi saranno fatti controlli più approfonditi. I sindaci del Chianti fiorentino hanno disposto verifiche a scuole e altri edifici pubblici.

Controradio news – La Polfer ha bloccato ieri pomeriggio a Firenze due persone, la cui posizione è al vaglio degli investigatori, per il ferimento con un’arma da taglio di un altro uomo. E’ successo in strada verso le 18.30. Il ferito è stato colpito al volto. Sarebbe stato aggredito mentre si trovava alla fermata della tramvia in via Valfonda, davanti a un fast food e alla stazione ferroviaria di Santa Maria Novella.

Controradio news – Tante persone, fra cui moltissimi giovani, hanno riempito ieri pomeriggio la piccola Chiesa di Santa Maria nella frazione di Spedalino Asinelli ad Agliana (Pistoia) dove è stata commemorata con una messa Luana D’Orazio, l’operaia 22enne morta in un incidente sul lavoro a Montemurlo (Prato), a un anno dalla scomparsa. La giovane fu risucchiata nell’ingranaggio dell’orditoio a cui era addetta in una ditta di Montemurlo (Prato). “Non si deve parlare di morti bianche ma di morti violente”, ha detto la madre di Luana all’uscita dalla funzione.

Controradio news – Lutto nel mondo del fumetto per la morte di Luca Boschi, 66 anni, che si è spento nella sua casa di Pistoia. Disegnatore, critico, saggista e docente, Boschi era considerato uno dei massimi esperti di fumetto a livello internazionale.