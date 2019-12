Terremoto Mugello: sciame scosse notte rilevato da strumenti 

A Barberino, il comune più colpito in Mugello dal terremoto del 9 dicembre scorso , è stato attivato un conto corrente per le donazioni a sostegno della popolazione colpita dal sisma. E’ quanto comunica l’amministrazione comunale in una nota. Si tratta di un conto corrente intestato alla locale sezione del ‘Pro Loco per Barberino’, Banco Fiorentino Mugello – Impruneta – Signa. La causale per le donazioni sarà ‘Sisma Mugello’. “Un Comitato di garanti, composto da persone di riconosciuta e indiscussa moralità e indipendenza, avrà il compito di valutare le proposte per l’ utilizzo dei fondi e di garantire trasparenza nella gestione delle risorse”, prosegue la nota. Sulla stessa lunghezza d’onda il Comune di Scarperia e San Piero, dove la comunicazione è attesa per domani, in quanto il consiglio della locale Pro Loco si riunisce questa sera.