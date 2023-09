Terremoto in Marocco: Giani “Toscana pronta ad aiutate la popolazione”

Terremoto in Marocco – Solidarietà dalla Regione Toscana dopo il devastante sisma. Sono 400 gli italiani attualmente in Marocco e stanno tutti bene. Lo ha reso noto il capo dell’Unità di crisi della Farnesina.

“Una tragedia enorme – commenta il presidente Eugenio Giani – siamo vicini alla popolazione colpita e alla numerosa comunità marocchina che risiede nella nostra regione. Siamo pronti a dare tutto l’aiuto che ci verrà richiesto attraverso la nostra protezione civile”. Solidarietà e vicinanza espressa anche dal presidente del Consiglio regionale.

La Farnesina continua a monitorare attentamente l’evolversi della situazione e esorta i concittadini presenti nel Paese a segnalare eventuali emergenze o difficoltà all’Ambasciata di Rabat (tel: +21 2537219730, cell. +212661221324), al Consolato Generale di Casablanca (tel: +21 2522437070, cell. +212661217332) e all’Unità di Crisi del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (tel: +39 0636225).

“Siamo disperati, Marrakesh è caduta tutta, abbiamo bisogno che qualcuno ci aiuti perché il sisma ha colpito anche paesini piccoli e difficilissimi da raggiungere, dove adesso mancano l’acqua, la luce, e dove la gente sta morendo sotto le macerie”. E’ il grido d’aiuto lanciato da Nabih Dalal, mediatrice culturale di Acdin donna, l’associazione donne marocchine in Italia, che ha lanciato una raccolta fondi per far fronte all’emergenza.

Caritas Rabat si è attivata con la sua equipe, sta contattando le parrocchie coinvolte nell’area del sisma e si sta organizzando per l’assistenza alle persone sfollate. Istituito un fondo per sostenere gli aiuti e le prime emergenze, così come per supportare il percorso di ricostruzione attraverso la Chiesa del Marocco. È possibile contribuire con donazioni al conto corrente postale 001021945793 intestato a Fondazione ”Caritas Roma” – ONLUS (Via Casilina Vecchia 19), causale “Terremoto Marocco 2023”; bonifico bancario Banco Posta IBAN: IT 50 F 07601 03200 001021945793.