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Mer 12 Ago 2026
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ToscanaCronacaTerremoto, Comune Livorno apre centro situazioni
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Terremoto, Comune Livorno apre centro situazioni

By Raffaele Palumbo
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A seguito della scossa di terremoto di magnitudo 3.7 registrata al largo della costa toscana settentrionale la protezione civile del Comune di Livorno ha attivato la fase operativa su scala locale di preallarme.

A seguito della scossa di terremoto di magnitudo 3.7 registrata al largo della costa toscana settentrionale, come previsto dal piano di Protezione civile comunale, la protezione civile del Comune di Livorno ha attivato la fase operativa su scala locale di preallarme. Dalle 11, spiega il Comune, è stato aperto ed è pienamente operativo il Ce.Si (Centro Situazioni), con presidio tecnico operativo, presso la sede della Protezione civile comunale in via dell’Artigianato 41/a. La scossa, si spiega ancora, “è stata chiaramente avvertita dalla popolazione di Livorno”.

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