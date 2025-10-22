www.controradio.it Casagli (UNIFI): "la protezione civile è un'ecellenza ma deve migliorare sulla prevenzione" Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:12 Share Share Link Embed

Nel quadriennio 2022-2025 la protezione civile a Firenze ha fronteggiato 375 allerte: 184 allerte meteo nel 2022 (di cui 53 gialle e quattro arancioni), 78 nel 2023 (71 gialle e sette arancioni) 49 nel 2024 (48 gialle e una arancione), 74 fino a settembre nel 2025 (57 gialle, 7 arancioni e una rossa, la prima e unica da quando è stata introdotta la classificazione delle allerte su un sistema a colori). Questi i dati resi noti oggi nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Vecchio.

NELL’AUDIO NICOLA CASAGLI, docente Unifi e presidente del Centro per la protezione civile dell’Ateneo intervistato da Domenico Guarino