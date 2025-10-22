www.controradio.it Ludus in Tabula - La giocoleria funzionale Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:09:20 Share Share Link Embed

La giocoleria funzionale è una giocoleria adattata e inclusiva che coinvolge, anche e soprattutto, non giocolieri e persone con diversità funzionali o patologie che possono essere anche gravi. Al via i corsi al Circolo Piero Boncinelli di Firenze. In 8 incontri, da novembre 2025, i mercoledì dalle 15:00 alle 17:00 e dalle 17:00 alle 19:00.

“Ludus in tabula, il progetto di giocoleria funzionale, è realizzato con il contributo di Fondazione CR Firenze, i fondi 8×1000 della Chiesa Valdese e il Circolo Boncinelli”.