Da Toscana oltre 27 milioni per riduzione del rischio idraulico

Oltre 27 milioni di euro per finanziare opere di riduzione del rischio idraulico sul territorio toscano. E’ quanto deciso dalla Regione Toscana nell’ultima seduta di Giunta che approvato il secondo stralcio del Dods, il documento operativo per la difesa del suolo 2026.

Il documento, spiega la Regione, prevede tra realizzazione e progettazione di nuove opere, complessivamente 27,898 milioni di investimenti. Tra le opere maggiori la cui realizzazione fa capo al Genio civile figurano l’intervento sui Tre ponti a Livorno, per la messa in sicurezza del Rio Ardenza a seguito all’alluvione del settembre 2017, per un cofinanziamento totale di oltre 10 milioni. Nel Comune di Grosseto l’investimento è di 6 milioni per il consolidamento dell’argine destro del fiume Ombrone in corrispondenza della Strada Provinciale 154. In provincia di Firenze nel Comune di Lastra a Signa sono stati stanziati 3,8 milioni per il ripristino del muro di sponda del Fosso della Guardiana. Il Genio Civile si avvarrà del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno per due interventi di rilievo in provincia di Pistoia, per oltre 3,5 milioni di investimenti: il riassetto idraulico del reticolo minore del bacino dell’Ombrone Pistoiese in località Barba, tra Pistoia e Quarrata e, sempre a Quarrata il riassetto del Fosso Ombroncello con la realizzazione di una nuova cassa di espansione. La Regione ha inoltre approvato la proposta che la Regione invierà al Ministero dell’Ambiente relativamente alla programmazione nazionale 2026 per complessivi 28,35 milioni. “La difesa del suolo è una priorità assoluta per la Regione Toscana – ha detto il presidente Eugenio Giani – I cambiamenti climatici ci impongono di intervenire rendendo il territorio più resiliente e capace di affrontare eventi meteorologici di intensità crescente”.

Secondo il sottosegretario alla presidenza Bernard Dika: “Così si combattono gli effetti dei cambiamenti climatici, con opere concrete per la riduzione del rischio, che confermano l’impegno della Regione Toscana al fianco dei Comuni e degli enti del territorio nella difesa del suolo e nella tutela delle nostre comunità”.