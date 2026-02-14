Controradio Streaming
Terremoti: scossa 2.6 in provincia di Pistoia

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.6 è stata registrata alle 12:36 dall’Ingv con epicentro a 5 km da Sambuca Pistoiese, (Pistoia), a una profondità di 10 km.
Al momento non sono stati registrati danni secondo quanto riferisce il sindaco di Sambuca Pistoiese Marco Breschi.

