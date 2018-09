Tennis in rosa: sport e solidarietà uniti per la lotta contro tumore al seno

“Tennis in rosa”: per la prima volta nel centro storico fiorentino sarà allestito un campo da tennis regolamentare attorno al quale si svilupperà una giornata dedicata allo sport e alla solidarietà per il tumore al seno.

Tennis in rosa è un vero e proprio mix di sport, musica ed intrattenimento, con la presenza di foodtrucks per il cibo ed altri stand in tutta la piazza per rendere Piazza del Carmine un centro di aggregazione sportiva ma anche di divulgazione di un messaggio solidaristico per tutti coloro che si accostano al mondo delle malattie oncologiche

L’evento si terrà il giorno sabato 15 settembre dalle 16.00 alle 23.30.

Tennis in Rosa – Fight Breast Cancer with Sport (Associazione Sportiva Dilettantistica e ONLUS riconosciuta) è una associazione no profit che ha come scopo l’aiuto alle donne che sono state operate di tumore alla mammella attraverso il loro avviamento allo sport del tennis. Offre alle donne operate di tumore al seno la possibilità di intraprendere o proseguire la pratica sportiva, sotto la guida di maestri, con lezioni gratuite presso le strutture sportive che hanno aderito. Recenti studi scientifici dimostrano che il Tennis riduce il rischio di recidive poichè è funzionale al controllo del peso e determinante nel recupero della forma fisica dopo un intervento.

Alla presentazione di oggi dell’evento, la Presidente Commissione Cultura e Sport, Federica Giuliani: “Lo sport si conferma come mezzo più naturale e semplice per far arrivare messaggi importanti e per la riabilitazione”.

La Presidente dell’Associazione Tennis in Rosa, Gaia Casati, ha aggiunto: “In Piazza del Carmine allestiremo un campo regolamentare e dove donne in rose, autorità, campioni di vario sport giocheranno tutti quanti insieme per portare questo messaggio: sport e tennis sono un recupero fisico”.