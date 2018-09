Panificio Toscano: lavoratori condannano azioni SiCobas

Un documento firmato dai lavoratori del Panificio Toscano condanna lo stato di agitazione che il sindacato SiCobas ha messo in atto nelle ultime settimane. A grande maggioranza i dipendenti confermano le decisioni della Cooperativa Giano, anche in merito all’allontanamento di due soci lavoratori.

Mentre il Panificio Toscano ha formalmente avviato l’iter che porterà all’assunzione diretta dei soci lavoratori attualmente occupati dalla cooperativa, la grande maggioranza dei soci esprime fiducia per il raggiungimento di un accordo in questo senso e condanna le azioni di protesta.

Nello stabilimento di Collesalvetti 31 dipendenti (su 42) hanno firmato un documento in cui “elencano tutti i disagi che in circa 6 mesi abbiamo subito da parte del personale iscritto al sindacato SiCobas“. Nel documento si fa riferimento a “scioperi“ e “notizie date alla stampa che non sono condivise dalla maggioranza dei lavoratori“ ma anche ad atteggiamenti minacciosi e discriminanti verso gli addetti, in particolare verso la componente femminile. Per questo, i 31 firmatari del documento si dicono stanchi e preoccupati e chiedono di essere tutelati.

Contemporaneamente i soci della cooperativa Giano si sono espressi in una consultazione circa il possibile reintegro di due lavoratori licenziati per motivi disciplinari e, anche in questo caso, a stragrande maggioranza hanno confermato la decisione aziendale, con 73 voti a conferma dell’esclusione, 8 contrari e 23 astenuti. La consultazione, comunque, ha valenza solo “interna” perché solo il Giudice del lavoro, ha competenza per qualificare la legittimità o la illegittimità di un licenziamento disciplinare.

Si tratta di due eventi che confermano e sottolineano che, la stragrande maggioranza dei soci lavoratori della cooperativa Giano condivide il processo che si è aperto ed è fiduciosa che in breve tempo avverrà il loro trasferimento all’interno del Panificio Toscano e al tempo stesso rendono evidente l’isolamento che la componente SiCobas ha all’interno della cooperativa e l’uso strumentale che di questa vicenda si è voluto fare.

Ora, questo l’augurio di Panificio Toscano, si accelerino i tempi per l’assunzione dei lavoratori e si ricrei al più presto il clima di collaborazione e fiducia indispensabile per il bene dell’azienda e dei lavoratori.