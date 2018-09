Panificio Toscano: incontro con sindacati per assunzioni

Il percorso avviato dal Panificio Toscano per arrivare all’assunzione dei lavoratori della Cooperativa Giano prosegue e questa mattina ( 6 settembre 2018) si è svolto un incontro con le organizzazioni sindacali. L’azienda ha ribadito la volontà di procedere all’assunzione dei soci lavoratori della Cooperativa Giano e a tal fine di avviare una trattativa con la Cooperativa per tutte le questioni attinenti ai rapporti contrattuali.

Alle rappresentanze sindacali presenti (UIL, CGIL, SiCobas) all’incontro con il Panificio Toscano, è stata data notizie dell’immediato avvio della procedura (prevista dall’articolo 47 legge 428/1990). I rappresentanti SiCobas hanno posto come pregiudiziale la revoca dei licenziamenti di due lavoratori effettuati dalla Cooperativa Giano, in tempi e per ragioni che niente hanno a che fare con la trattativa in corso.

A tal proposito il Panificio Toscano osserva che la questione dei soci esclusi e licenziati riguarda la Cooperativa Giano, ma fa presente che qualora la maggioranza dei soci lavoratori della Cooperativa si esprima in senso favorevole alla riammissione dei soci espulsi, agirà di conseguenza dando corso all’assunzione . Invita pertanto Cooperativa Giano ad attivarsi per le consultazioni del caso.

L’azienda si augura infine che vista l’importanza della fase che si è aperta ci possa essere da parte di tutti il massimo senso di responsabilità agevolando così il processo in corso, nell’interesse comune di azienda e lavoratori.