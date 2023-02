Tempesta di neve e vento sull’Appennino, raffica 207 km/h

Castiglione Garfagnana, raffiche di vento fino alla punta record di 207,72 km/h sono state registrate oggi sull’Appennino toscano al Passo delle Radici (1.589 mt slm), sul versante della provincia di Lucca, dagli strumenti del Centro funzionale della Regione Toscana, che riporta il dato sul sito.

Il vento ha battuto i rilievi appenninici insieme a una tempesta di neve che si è concentrata soprattutto nel territorio di Castiglione di Garfagnana che confina con l’Emilia.

Proprio nella stessa zona i vigili del fuoco nel pomeriggio sono dovuti intervenire in emergenza per soccorrere una famiglia rimasta bloccata in auto per la tempesta.

La vettura transitava su strade di montagna quando è stata sorpresa da una forte nevicata improvvisa. L’intervento dei vigili del fuoco è stato attivato anche in considerazione del repentino abbassamento delle temperature tali da poter causare ipotermia e assideramento a queste persone.