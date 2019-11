Tav Firenze, Nardella: “Sono soddisfatto, ormai nessun ostacolo”

“Mi auguro davvero che entro la fine dell’anno o al massimo all’inizio dell’anno prossimo riprendano i lavori nel cantiere della stazione Foster”, ha detto Nardella, a margine della cerimonia di inaugurazione della statua in onore di Raoul Wallenberg all’aeroporto di Firenze . “Come aveva detto già il ministro Paola De Micheli – ha ricordato -, ci aspettiamo che Rfi sblocchi questa situazione di stallo: mi risulta, avendo parlato più volte con Gentile, l’ad di Rfi, che l’azienda abbia già pronta la soluzione per superare il fallimento del consorzio a cui è stata affidata la realizzazione dell’opera”.

“Attualmente i lavori sono fermi, non per volontà politica, bensì in seguito al fallimento della società appaltatrice. Il fermo cantiere potrebbe anche essere superiore di un anno e a nostro avviso si dovrebbe utilizzare questo tempo per trovare soluzioni meno impattanti, per esempio analizzando soluzioni con passaggi in superficie, grazie all’uso di stazioni collaterali a Santa Maria Novella, a partire da quelle di Statuto e Rifredi”, afferma il capogruppo M5s in Consiglio regionale Giacomo Giannarelli.