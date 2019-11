Morto su muletto: condannato in appello dirigente Unicoop

Claudio Pierini morì a seguito dell’urto violento del muletto che stava guidando contro una scaffalatura. L’uomo infatti non riuscì a frenare il mezzo a causa di una macchia oleosa finita sul pavimento per la rottura di una confezione di profumi. Quattro mesi prima dell’episodio, i medici del lavoro avevano prescritto che Pierini doveva alternare, per motivi di salute, il lavoro col muletto ad altre mansioni meno rischiose.